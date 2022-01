Cultvoetballers Karagiannis en Schaessens halen herinneringen op aan ex-clubs Beerschot en Seraing: “Allebei rechtdoorzee, dat schept een band”

Voetbalvrienden, ze lopen niet dik gezaaid. Manu Karagiannis (55) en Marc Schaessens (53) mogen we wel tot die categorie rekenen. Samen in het leger gezeten, de voetbalwereld verbaasd met hun avonturen bij Seraing en vandaag nog steeds goede maatjes. Ook al verblijft de ene regelmatig in Spanje en woont de andere in het Waasland. “Wij zijn gewoon simpele gasten met hetzelfde karakter”, verklapt Karagiannis hun geheim. “Dankzij Manu heb ik in Seraing mijn carrière opnieuw kunnen lanceren”, is Schaessens nog steeds dankbaar.