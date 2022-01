CEO Makro en Metro stelt gerust: “We behouden al onze winkels, ook in België”

Vandaag verschafte Metro, het Duitse moederbedrijf van Makro, meer duidelijkheid over de toekomst van zijn Belgische vestigingen. De afgelopen weken heerste er bij het personeel van de winkelketen grote onzekerheid nadat het gerucht zich verspreidde dat de Belgische en Indische vestigingen zouden worden afgestoten. Ons land telt 17 winkels van de keten, waarvan zes Makro’s en elf Metro’s. “Als onze strategie zou veranderen, communiceren we daarover, maar dat is nu niet aan de orde”, klinkt het.

De huidige CEO, Steffen Greubel nam in mei vorig jaar, in volle coronapandemie, het roer over bij Metro. De afgelopen maanden bezocht hij alle landen waar het concern actief is: 34 in totaal. Volgens het Duitse Handelsblatt en De Tijd zou hij de Belgische en Indische tak willen afstoten, al ontkende de CEO dit tijdens een wereldwijde persconferentie woensdag. “We zijn momenteel tevreden met de winkels die we hebben. Zodra dat verandert, zullen we daarover communiceren”, zei hij. Ook CFO Christian Baier benadrukte dat er nog geen sprake is van concrete transacties met betrekking tot de Belgische en Indiase activiteiten.

Dat lijkt dus op het eerste gezicht goed nieuws voor de 1.800 Belgische medewerkers die in spanning de persconferentie afwachtten.