Vakbonden en huishoudhulpen dompelen dienstenchequebedrijf onder in schuim

De ingang van het kantoor van dienstenchequebedrijf Tempo Team in Brussel werd woensdagochtend volledig ondergedompeld in een dikke laag schuim. “De grote schoonmaak” noemt het gemeenschappelijk vakbondsfront de actie, want zij klagen aan dat de huishoudhulpen dringend meer respect verdienen. De onderhandelingen over een nieuw sectoraal akkoord in de dienstenchequesector zitten intussen muurvast.

Onaangekondigd en met een echt schuimkanon kwamen de vakbonden woensdagochtend aan bij het kantoor van Randstad, waarvan dienstenchequebedrijf Tempo Team onderdeel is. Gewapend met schuurborstels begonnen enkele huishoudhulpen meteen de grond voor de ingang van het gebouw schoon te maken. “De schoonmaak van de sector is vanaf nu begonnen. Wij zullen systematisch acties blijven voeren bij de verschillende bedrijven”, vertelt Kris Vanautgaerden, nationaal secretaris ACV Voeding & Diensten.

Er is nog steeds geen sectoraal akkoord bereikt in de dienstenchequesector en dat weerspiegelt voor de vakbonden nogmaals het gebrek aan respect voor de werknemers. Het grote struikelblok in de onderhandelingen tussen de vakbonden en de dienstenchequebedrijven is momenteel de vergoeding voor de verplaatsingskosten.

“We stellen vast dat de huishoudhulpen niet enkel betaald zijn aan de laagste lonen in België, bovendien krijgen ze geen correcte verplaatsingskosten. Concreet krijgen ze 13 cent per gereden kilometer, daar waar het 37 cent per kilometer zou moeten zijn. Eigenlijk gebruiken de huishoudhulpen 10 procent van hun loon om te kunnen gaan werken”, legt Vanautgaerden uit.

© BELGA

© BELGA