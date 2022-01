Duizenden mensen 22 uur lang vast op snelweg rond Athene door zware sneeuwval, Griekse premier moet zich verontschuldigen

De Griekse premier Kyriakos Mitsostakis heeft zich woensdag bij de bevolking verontschuldigd voor de chaos door de sneeuw in het land. “Er waren fouten en tekortkomingen die moeten worden rechtgezet”, aldus de premier woensdag op de televisie.

Door ongewoon zware sneeuwbuien in de regio van de hoofdstad Athene zaten in de nacht van maandag op dinsdag duizenden mensen vast in hun wagen op de ringweg rond de stad. Velen moesten meer dan 22 uur wachten voor ze door het leger uit hun benarde situatie bevrijd werden. De getroffenen krijgen allemaal een vergoeding van 2.000 euro van de beheersmaatschappij van de private tolweg. De CEO van het bedrijf nam al ontslag.

Niet alle Grieken zijn blij met die compensatie: “Waarom ben je vertrokken zonder sneeuwkettingen, waarom ben je überhaupt vertrokken?”, klinkt het onder meer op de sociale media. Omdat de auto’s vaststonden op de autoweg, konden sneeuwruimers de weg niet vrijmaken.

Het sneeuwt zelden in Athene, en als dat toch gebeurt dan gaat het om lichte sneeuw. De mensen zijn dan ook niet voorbereid op zwaar winterweer en bijna niemand heeft winterbanden.

© EPA-EFE