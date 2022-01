Schreuder zegt onomwonden dat Union de grootste concurrent is voor Club Brugge: “Belangrijkste titelkandidaat”

Donderdag 27 januari, Club Brugge-Union in Jan Breydel. Wie dat zeven maanden geleden een absolute kraker had genoemd, werd net niet gek verklaard. Alfred Schreuder beseft het belang van die wedstrijd, maar houdt de druk af. Niet alleen het resultaat telt, zegt de coach van Club. “Ze gaan het initiatief aan ons laten. En daar zijn ze verdomd goed in.”

Een kloof van negen punten, de minste tegengoals, het meest gescoorde doelpunten. En de topschutter in de rangen. Neen, we hebben het niet over Club Brugge, wél over revelatie Union. En de stuntende Brusselaars komen donderdagavond op bezoek in Jan Breydel, het recept voor een onvervalste topper.

Alfred Schreuder blijft rustig onder de druk die op zijn ploeg valt, al beseft de Nederlander dat de kloof met de leider straks wel heel groot kan worden. “Zes of twaalf punten”, knikt hij. “Maar ik denk niet dat de match tegen Union straks cruciaal wordt. We zijn hier pas drie weken bezig, dus ik kijk ook naar de ontwikkeling van het team. En ik vind dat we grote stappen aan het zetten zijn.”

“Dat zie je ook bij de denkwijze van mijn spelers. Aan sommige zaken moet er nog gesleuteld worden - op Standard stonden we meerdere keren niet goed met onze restverdediging - maar daar werken we aan en trainen we op.”

In defensief opzicht rekent Schreuder trouwens op Mata: hij vervangt de geschorste Hendry achterin, terwijl Van der Brempt waarschijnlijk de man op de flank wordt.

Brusselse flow

Wat Schreuder zo bemint aan Union? Hun absolute, grootste kwaliteit? “Het is een écht team”, zegt de Nederlander. “En dat is een groot compliment aan hun trainer (Felice Mazzu, nvdr.) en de spelersgroep. En volgens mij is dat ook bijna het belangrijkste in het voetbal.”

En dat Union straks maar al te graag de bal aan Club Brugge zal laten, weet Schreuder ook. “We kennen hun kwaliteiten, ze zullen het initiatief aan ons laten en daar zijn ze trouwens heel goed in”, klinkt het. “Maar dat wil niet zeggen dat wij een ander strijdplan gaan opstellen in vergelijking met andere matchen. Union zit een bepaalde flow, en er rust weinig druk op hun schouders. Ze staan niet voor niets bovenaan het klassement. Maar wij groeien als ploeg en hebben dezelfde doelstelling: eerste zijn. En daarom wordt het een interessante wedstrijd donderdag.”

Schreuder zit niet verlegen om te stellen dat Union momenteel een kanshebber is om kampioen te worden. “Momenteel zijn zij de belangrijkste titelkandidaat”, klinkt het onomwonden. “Al willen wij dat binnenkort ook zijn. Op basis wat zij laten zien hebben de afgelopen maanden, zijn ze een te duchten ploeg.”

Als Club volop in de titelstrijd wil blijven, moet het donderdagavond gewoon winnen. Niet? “Wanneer ik tevreden ben? Het gaat natuurlijk om de drie punten, voetbal is en blijft een resultaatsport. Bij Club Brugge is er natuurlijk elke week druk: daarom zijn ween topclub. Maar ik kijk ook naar de ontwikkeling van zijn ploeg. Als we straks winnen, maar slecht spelen, ben ik niet blij.”