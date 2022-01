Verdachte met banden met IS “verontschuldigt zich” voor moord op Française in Marokko

De Marokkaanse antiterreurpolitie heeft woensdag aangekondigd dat ze twee mannen heeft aangehouden op verdenking van lidmaatschap van Islamitische Staat. Een van hen “verontschuldigt zich” voor de moord op een Française in Tiznit, in het zuiden van het land, op 15 januari. Diezelfde dag werd in Agadir ook een Belgische vrouw aangevallen.

De verdachten, twee 23-jarige mannen, werden in de regio rond Marrakech aangehouden. Ze “verklaarden trouw aan de emir van de Islamitische Staat en begonnen extremistische publicaties te verspreiden voor rekruteringsdoeleinden”, stelt het Centrale Bureau voor Gerechtelijke Onderzoeken, dat terrorisme bestrijdt. De mannen, die “doordrenkt waren van extremistisch gedachtengoed”, werden gearresteerd voor “hun vermoedelijke banden met een terroristische cel, die aangesloten is bij de Islamitische Staat”, verduidelijkt de BCIJ in een verklaring.

Volgens de antiterrorismepolitie heeft een van de verdachten, die “oefende in het fabriceren van explosieven voor terroristische daden”, zich verontschuldigd voor de moord op de 79-jarige Française op een markt in Tiznit. De vrouw verbleef op een camping in de buurt van de stad op 15 januari.

Op die dag werd al een 31-jarige Marokkaan aangehouden, op verdenking van de moord, op enkele tientallen kilometers van de plaats delict in Agadir. Daar zou hij ook een 65-jarige Belgische vrouw aangevallen hebben. Zij raakte ernstig gewond, maar verkeerde niet in levensgevaar. De verdachte, die mentale problemen zou hebben, werd opgenomen in een psychiatrische kliniek voor onderzoek.

Zowel het Franse antiterreurparket als het Belgische federaal parket openden een onderzoek naar de feiten. Het Marokkaanse parket vertrouwde het onderzoek aan de antiterreurpolitie toe, omdat het een “terroristisch motief” vermoedde. Een woordvoerder van de Marokkaanse politie noemde de moord op de Française later echter een “losstaande daad”.