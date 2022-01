Minstens 20 doden door tropische storm in Mozambique en Oeganda

In Mozambique zijn nu al minstens elf mensen om het leven gekomen en honderd anderen gewond geraakt door tropische storm Ana. Dat meldt de woordvoerder van het nationale rampenagentschap woensdag. De storm zorgde maandag voor windsnelheden tot 100 kilometer per uur. In Oeganda vielen zeker negen doden, onder wie een kind, meldt een woordvoerster van het Rode Kruis.

De hevige regen veroorzaakte zware schade in het noorden en het centrum Mozambique. Volgens het rampenagentschap zijn heel wat huizen vernield en zijn belangrijke verkeersassen afgesloten. Er zijn ook bomen en elektriciteitspalen omgevallen.

Het VN-bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken waarschuwde er dinsdag al voor dat de storm mogelijk “erg kwetsbare mensen treft die onlangs al leden onder natuurrampen en conflicten in het noorden van de Mozambique”. De autoriteiten gaan ervan uit dat 500.000 mensen getroffen zijn in de provincies Nampula, Zambezia en Sofala.

In het zuidwesten van Oeganda werden huizen op een heuvel meegesleurd door modderstromen.

Delen van zuidelijk Afrika zijn sinds vorige week getroffen door ongewoon zware regenval. Meer dan 100 mensen zijn al omgekomen door overstromingen in Zuid-Afrika, Lesotho en Madagaskar. Op Madagaskar zijn volgens de meest recente cijfers 39 mensen om het leven gekomen en de huizen van 100.000 eilandbewoners zijn onbewoonbaar. De materiële schade is dan ook enorm. Het zuiden van het continent bevindt zich momenteel in het zomerse cycloonseizoen dat tot maart of april kan zorgen tot zware stormen en neerslag.