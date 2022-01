Koerden heroveren Syrische gevangenis na dagenlange gevechten

Na dagenlange gevechten in en rond de gevangenis in de Syrische stad al-Hasakah hebben de door de Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten de controle over de volledige gevangenis kunnen heroveren. Bij de aanval van Islamitische Staat kwamen 181 mensen om het leven.

Met zware wapens en vrachtwagenbommen startten meer dan honderd IS-terroristen donderdagavond de aanval op de Ghwayran-gevangenis. Sindsdien werd er strijd geleverd rond en in de gevangenis. De SDF konden, met luchtsteun van de Verenigde Staten, IS terugdringen tot in het noordelijke deel van de gevangenis. Woensdag gaven de laatste overgebleven IS-strijders zich over.

Bij de aanval kwamen volgens het Syrisch Mensenrechtenobservatorium 181 mensen om het leven, onder wie 124 IS-strijders, vijftig Koerdische strijders en zeven burgers. Daarnaast zouden volgens het Mensenrechtenobservatorium nog zowat 200 gevangenen voortvluchtig zijn.

Het gaat om een van de zwaarste aanvallen van IS in jaren.