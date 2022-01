Minister van Defensie Dedonder: “België zal als solidaire NAVO-partner zijn verantwoordelijkheid nemen bij conflict in Oekraïne”

Als het tot een militair conflict tussen Rusland en Oekraïne komt en de NAVO beslist om troepen te ontplooien in het oosten van Europa, dan zal België zich een “solidaire partner” tonen die “zijn verantwoordelijkheid opneemt”. Dat heeft minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) woensdag gezegd in de Kamer. Ze herhaalde daarmee wat legerchef Michel Hofman maandag al zei, namelijk dat de Belgische eenheden die aan de NAVO zijn aangeboden in staat van maximale paraatheid zijn.

Dedonder beantwoordde in de bevoegde commissie vragen over de eventuele Belgische inzet in het kader van een conflict tussen Rusland en Oekraïne. “Hebben de NAVO of Oekraïne al concrete vragen om bijstand gesteld?”, wilde onder anderen Jasper Pillen (Open Vld) weten. “Kreeg België een vraag om het transport van militair materieel te faciliteren?”, vroeg Theo Francken (N-VA) dan weer.

Concrete vragen zijn er aan ons land nog niet gesteld, antwoordde Dedonder. Oekraïne heeft België nog niet om bilaterale steun gevraagd en de NAVO, waar Oekraïne geen deel van uitmaakt, zal bij een oplaaiend conflict de noodzakelijke capaciteit bepalen, zei de minister. “Wat de NAVO kan beslissen, is een verhoging van de militaire inzet in de lidstaten van de Alliantie. Een NAVO-interventie zal mogelijk worden als een van de lidstaten betrokken raakt bij het conflict, en na politieke goedkeuring door de Noord-Atlantische Raad (het belangrijkste beslissingsorgaan van de NAVO, red.) en de nationale autoriteiten”, zei Dedonder. “België zal in dat geval zijn verantwoordelijkheid nemen en evalueren welke capaciteit kan worden ingezet om een bijdrage te leveren aan de collectieve verdediging van de Alliantie.”

“De NAVO heeft aan haar lidstaten een verhoogde paraatheid gevraagd - via de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) - en indien nodig kunnen er in Oost-Europa extra troepen worden ingezet”, aldus de minister. In een reeks kranteninterviews zei Chef Defensie Hofman al dat ook België eenheden heeft klaarstaan die ingeschakeld kunnen worden als de VJTF wordt ingezet. Het gaat volgens hem om 250 à 300 militairen die met een compagnie deel zouden uitmaken van een grotere formatie die op dit moment onder Frans bevel staat. Daarbovenop heeft België extra F-16’s toegezegd en nog een fregat.

De opgelopen spanningen aan de oostgrens van Oekraïne komen woensdagmiddag ook aan bod in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken, waar minister Sophie Wilmès ondervraagd wordt. In de loop van de avond buigt ook het kernkabinet zich over de zaak.