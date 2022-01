Mattel mag weer Disney-prinsessen maken

De Amerikaanse speelgoedfabrikant Mattel mag de komende jaren weer prinsessen uit Disney-films maken. Het bedrijf achter onder meer de barbiepop haalde de wereldwijde licentie voor de lucratieve figuren uit bijvoorbeeld ‘Frozen’, ‘De kleine zeemeermin’ en ‘Sneeuwwitje’ opnieuw binnen, zo maakte het woensdag bekend. Pas in 2023 zou een nieuwe collectie van speelgoedprinsessen op de markt komen.

Mattel had de Disney-licentie vroeger al in handen, maar verloor die in 2016 aan de eveneens Amerikaanse concurrent Hasbro. Dat leidde tot aanzienlijk omzetverlies bij Mattel, dat van Disney wel nog Pixar-figuren uit ‘Toy story’ en ‘Cars’ mocht maken.