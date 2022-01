Vier jaar cel gevorderd voor OCMW-directeur uit Ieper die bijna half miljoen euro achteroversloeg voor reizen, etentjes en prostituees: “Ik kan me enkel diep schamen”

Een medewerker van het OCMW ontdekte de feiten toen de beklaagde in 2016 een tijdje afwezig was. Een rapport van Audit Vlaanderen bevestigde gesjoemel met minstens dertien cliëntendossiers. In totaal gaat het minstens om 485.000 euro, maar dat is volgens het parket zeker een onderschatting. S. werkte al erg lang voor het OCMW, waardoor bepaalde gegevens al niet meer beschikbaar waren.

S. kende geld toe aan mensen die nooit om steun vroegen of die niet meer in Torhout woonden. Om die feiten te kunnen plegen, werden valse documenten opgesteld en valse handtekeningen gezet. Ook meerdere cliënten in budgetbeheer werden het slachtoffer van S. zijn praktijken. Voor sommigen maakte de directeur naast een budget- en een afnamerekening ook een tweede afnamerekening. Onderweg van en naar het werk haalde S. dan het geld van die tweede rekening af.

Als de slachtoffers om extra geld vroegen, antwoordde hij gewoon dat er geen reserve was. “Mijn cliënte heeft zich kapotgewerkt om de studies van haar vier dochters te betalen. Door zijn toedoen heeft ze zwarte sneeuw gezien”, pleitte een burgerlijke partij. Ook procureur Peter Vercauteren deed zijn duit in het zakje. “De feiten getuigen van een manifest gebrek aan respect voor de armen in onze samenleving.”

Reizen, etentjes en prostituees

De buit werd door de beklaagde uitgegeven aan reizen, etentjes en prostituees. S. trok onder andere naar Australië en Nieuw-Zeeland voor de International Association of Ultrarunners. Naar eigen zeggen wilde hij het ultralopen naar een hoger niveau tillen, maar is die hobby uit de hand gelopen. De concrete aanleiding voor de start van het gesjoemel beweert hij niet meer te weten. “Maar het ging gemakkelijk en het werd een soort verslaving”, legde de verdediging uit.

In het pleidooi werd opgeworpen dat S. alles al is kwijtgeraakt door de affaire. “Hij is ontslagen, zijn sociaal netwerk is ingestort, niemand spreekt hem nog aan en hij heeft de IAU moeten verlaten.” In die omstandigheden werd aangedrongen op een straf met uitstel, eventueel gekoppeld aan voorwaarden. Ook zijn blanco strafblad en het overschrijden van de redelijke termijn werden aangehaald. “Ik kan me enkel diep schamen voor alles wat er gebeurd is. Ik heb een zware prijs betaald en zal die mijn hele leven blijven betalen”, klonk het in zijn laatste woord.

De rechter doet uitspraak op 23 februari.