VS wil dreiging van Rusland counteren en Europa voorzien van gas, maar hoe realistisch is dat?

De Verenigde Staten willen gas- en olieproducenten uit het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Azië inschakelen om Europa te bevoorraden als Rusland Oekraïne zou binnenvallen. Dat in een poging om de dreiging van Rusland, die de gaskraan misschien wel eens kunnen zouden dichtdraaien, te counteren. Dat zou de regering van Biden dinsdag aangekondigd hebben. Maar hoe afhankelijk is Europa van Rusland voor energie? Is het idee van Biden een reëel scenario? En wat dan met de energieprijzen?