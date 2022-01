Broer van Vlaams volksvertegenwoordiger overleden na val in diepe put in Izegem

Piet Sintobin viel in een diepe put op de Korenmarkt. — © lvw, fmr

Piet Sintobin (58), lokaal volksfiguur en broer van Vlaams volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin (Vlaams Belang), is woensdag overleden aan zijn verwondingen, nadat hij dinsdag op straat in Izegem in een put viel.

Na een avond op café wandelde de vijftiger omstreeks 22 uur te voet terug naar huis in Izegem met een vriend. Bij de werken aan het voetpad op de Korenmarkt wandelde de man over de planken die een put afdekken, maar die planken zouden het hebben begeven. Zo maakte de man een val van anderhalve meter diep.

Bij die val raakte Sintobin verstrikt in kabels, enkele meters lager kwam hij vast te zitten in slijk en modder. Een vriend van Sintobin zag het ongeval gebeuren. Hij haalde snel hulp in een nabijgelegen café. Twee mensen hielden het hoofd van Sintobin boven water, maar kort nadien verloor de man toch het bewustzijn.

Slijk

“De reddingsoperatie verliep moeizaam”, licht brandweerluitenant Hans Declerck toe. “Het slachtoffer is een zwaar persoon en bevond zich in een benarde positie, vastgezogen in het slijk. De kabels en buizen van de werken maakten het moeilijk om de man op een veilige manier uit de smalle maar diepe put te halen.”

Nadat de brandweer daarin slaagde, werd het slachtoffer ter plaatse gereanimeerd, en vervolgens in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis AZ Delta in Rumbeke. Daar werd hij sindsdien in een coma gehouden. Woensdag omstreeks 16 uur overleed hij alsnog aan zijn verwondingen.

Bij het voorval is geen sprake van kwaad opzet, maar het parket onderzoekt wel of de werken duidelijk genoeg gesignaleerd waren, en of ze voldoende waren beveiligd