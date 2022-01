Russische regeringspartij wil separatisten in Oekraïne bewapenen: “Mogen deze mensen niet overlaten aan genade van Kiev”

Een verantwoordelijke van de regeringspartij Verenigd Rusland wil dat het Kremlin wapens stuurt naar de pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne. Die moeten zich daarmee in hun twee republieken Loegansk en Donetsk kunnen verdedigen tegen het door het Westen gesteunde regeringsleger van Oekraïne, zei Vladimir Vasiljev, de leider van Verenigd Rusland in het Russische Lagerhuis,

“We roepen de leiders van ons land op om bijstand te leveren aan de republieken Loegansk en Donetsk onder de vorm van leveringen van noodzakelijke militaire producten om agressie te ontraden”, aldus Vasiljev. “We hebben overleg gehad over dit onderwerp en we hebben besloten dat we deze mensen niet aan de genade van het regime van Kiev mogen overlaten.”

De oproep is een reactie op de militaire steun die diverse westerse landen sturen om het Oekraïense leger bij te staan, nu meer dan 100.000 Russische militairen zijn verzameld aan de Oekraïense grens. Westerse landen vrezen dat het tot een aanval komt, hoewel er nog diplomatieke gesprekken gaande zijn om de crisis te bezweren.

Moskou zegt geen plannen te hebben voor een aanval, maar wil wel de garantie dat Oekraïne geen NAVO-lid wordt en westerse troepen zich terugtrekken uit onder meer de Baltische staten, Bulgarije en Roemenië.

Rusland annexeerde in 2014 het Oekraïense schiereiland de Krim en steunt de pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne. Het conflict daar heeft al meer dan 13.000 levens geëist. Het Kremlin heeft tot nu toe ontkend wapens de grens over te sturen. Vanuit het parlement wordt nu gevraagd defensief wapentuig te leveren aan de separatisten.

De Amerikaanse viceminister van Buitenlandse Zaken Wendy Sherman zei signalen te zien dat Rusland tussen nu en half februari tot militaire actie overgaat.