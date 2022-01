Aantal gesloten Vlaamse scholen stijgt naar 102

Er zijn momenteel in Vlaanderen 102 scholen gesloten door corona. Het gaat om 67 secundaire scholen en 35 scholen in het basisonderwijs. Dat heeft minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) woensdag gezegd in het Vlaams Parlement.

Het aantal scholen dat de deuren tijdelijk sluit omwille van corona neemt snel toe. Vorige week was er nog sprake van 19 gesloten scholen. “Het virus raast door de samenleving en ook door het onderwijs”, aldus Weyts. Volgens de N-VA-minister zijn de 102 scholen gesloten “ofwel omdat de veiligheid in het gedrang komt door het aantal besmettingen of omdat de onderwijskwaliteit in het gedrang komt”.

“Veel leerlingen en leerkrachten zitten gewoon thuis, niet omdat ze ziek of besmet zijn, maar omwille van de quarantainemaatregelen. Dat willen we veranderen”, stelt Weyts. De N-VA-minister benadrukt het “recht op leren” en dringt aan op een versoepeling van de quarantainemaatregelen in het onderwijs. Zo moet de zogenaamde ‘regel van vier’ - een klas moet voor vijf dagen in quarantaine zodra er vier besmettingen zijn - op de schop. Een standpunt dat ook gedeeld wordt door experten en het Vlaamse onderwijsveld.

Nog geen akkoord over quarantaineregels

Maar op een overleg tussen de ministers van Volksgezondheid en Onderwijs woensdagochtend kon daarover nog geen akkoord gevonden worden. Volgens minister Weyts staan de ministers wel dicht bij een akkoord, maar moeten er nog een aantal zaken uitgeklaard worden. De minister geeft een voorbeeld: “Wanneer leerlingen thuis een hoogrisicocontact hebben, mogen ze dan naar school of niet? Ik vind van wel. Dat geldt voor volwassenen, waarom dan niet voor kinderen”.

Er zou ook nog discussie zijn over de zelftesten. Is dat enkel een taak van de ouders of moet de overheid bijspringen door zelftesten te voorzien? “Ik zou zelftesten aanbevelen voor iedereen, voor kinderen én volwassenen. Maar we gaan ze toch niet specifiek opleggen voor kinderen? En testen op school? Een school is een plaats om te leren, niet om te testen”, meent Weyts. Hij wil de scholen ook niet belasten met de taak om de zelftesten uit te voeren. Bovendien zijn er problemen op het vlak van privacy. “Het resultaat van zo’n test, behoort tot de privacy van een kind”.