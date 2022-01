Vrouw dood aangetroffen in woning, partner opgepakt: “Ze kan zich onmogelijk zelf om het leven hebben gebracht”

Een 70-jarige man uit Keerbergen is gearresteerd op verdenking van moord op zijn partner. De vrouw – de 73-jarige Julienne Pauwels – werd dinsdagochtend dood aangetroffen in de gezinswoning. “Ze kan zich onmogelijk zelf om het leven gebracht hebben”, luidt het bij het parket.

Het was de buurman van het koppel uit de Sijsjesweg die dinsdagochtend rond 10.15 uur de politie verwittigde. Hij deed dat nadat de partner van de vrouw hem had verteld dat hij haar dood had aangetroffen toen hij was opgestaan uit bed.

Het parket stelde meteen de wetsarts, het labo en het afstappingsteam van de federale gerechtelijke politie aan. Die gingen ter plaatse om de omstandigheden van het overlijden van de vrouw te onderzoeken. In eerste instantie was er in de omgeving sprake van zelfdoding. Wegens van enkele verontrustende bevindingen werd haar 70-jarige levensgezel dinsdagavond toch gearresteerd.

Autopsie

“Woensdag verrichtte de wetsarts een autopsie”, aldus het Leuvense parket. “Daaruit bleek dat er wel degelijk aanwijzingen waren dat de vrouw om het leven was gebracht door tussenkomst van derden en dat zij niet zichzelf om het leven had gebracht.”

De 70-jarige levensgezel die dinsdagavond werd gearresteerd, wordt verhoord. Het parket vorderde inmiddels de onderzoeksrechter tegen de man, op verdenking van moord. De recherche van de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen neemt het verdere onderzoek op zich.