Rode Kruis vliegt eerste levering met hulpgoederen in maanden naar Tigray

Voor het eerst in vier maanden tijd is een vlucht van het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) met hulpgoederen aangekomen in Tigray, de door burgeroorlog geteisterde regio in Ethiopië. Het vliegtuig met dringend noodzakelijke medicijnen is woensdag geland in Mek’ele, de hoofdstad van Tigray. Dat heeft het ICRC in het Zwitserse Genève aangekondigd.

Nog meer vluchten met medische hulpgoederen en een humanitair konvooi over land staan gepland. Daarnaast zal het ICRC de gezondheidsvoorzieningen in de regio’s Amhara en Afar, waar de gezondheidszorg eveneens ernstig getroffen, bijstaan. “Deze hulp kan duizenden levens redden, en ik kan niet genoeg herhalen hoe belangrijk het is dat deze leveringen blijven plaatsvinden”, zei Apollo Barasa, die aan het hoofd staat van de activiteiten van het ICRC in Ethiopië, over de eerste vlucht met hulpgoederen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de Ethiopische regering in Addis Abeba ervan beschuldigd maandenlang leveringen met medische hulpgoederen tegen te houden: al sinds midden juli zou de WHO geen hulpgoederen meer naar Tigray kunnen sturen. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO, die zelf afkomstig is van de regio, sprak van de “hel van Tigray”. De situatie aldaar is erger dan in enig ander conflictgebied, stelde hij. De Ethiopische regering verwierp de beschuldigingen.

De regering probeert al een jaar het Tigray People’s Liberation Front (TPLF) dat in de regio aan de macht is, te verdrijven. Het TPLF domineerde Ethiopië meer dan 25 jaar lang, tot minister-president Abiy Ahmed in 2018 aan de macht kwam. Veel inwoners in Tigray voelen zich niet vertegenwoordigd door de centrale regering en eisen meer autonomie. Abiy beloofde een bliksemoverwinning, maar meer dan een jaar later heerst er nog altijd oorlog. Het geweld gaat gepaard met mishandelingen, moorden en een dreigende hongersnood.