EU-Gerecht vernietigt megaboete voor Intel

Het Gerecht van de Europese Unie heeft woensdag een boete van 1,06 miljard euro voor de Amerikaanse chipproducent Intel vernietigd. Volgens het Gerecht, een lagere instantie bij het Hof van Justitie in Luxemburg, was de analyse van de Europese Commissie “onvolledig” en “ongeschikt” om concurrentiebeperking aan te tonen.

De Commissie had Intel in 2009 de boete opgelegd omdat het bedrijf misbruik zou hebben gemaakt van zijn machtspositie. Intel, dat op dat moment marktaandelen tot 70 procent had, zou computerproducenten als Dell, Lenovo, HP en NEC met kortingen hebben aangezet om zijn microprocessoren te gebruiken. Ook zou Intel elektroketen Media-Saturn betaald hebben om alleen computers met Intel-processoren te verkopen. De strategie van Intel had volgens de concurrentiewaakhond tot doel zijn enige ernstige concurrent AMD uit de markt te duwen.

Het ging destijds om een absolute recordboete voor een individueel bedrijf. Intel trok dan ook naar Luxemburg om de beschikking van de Commissie aan te vechten, maar kreeg in 2014 in eerste instantie nul op het rekest bij het Gerecht. In hoger beroep oordeelde het Hof drie jaar later echter dat het Gerecht geen rekening had gehouden met alle argumenten van Intel. Het Hof verwees daarop de zaak terug naar het Gerecht.

Dat Gerecht oordeelt nu dat de analyse van de Commissie “onvolledig” was, en “niet geschikt om rechtens afdoende aan te tonen dat de omstreden kortingen mededingingsbeperkende gevolgen konden hebben of waarschijnlijk dergelijke gevolgen hadden”. De beschikking wordt gedeeltelijk vernietigd. En omdat niet kan bepaald worden welk bedrag van de boete uitsluitend betrekking had op de aangetoonde concurrentiebeperkingen, verklaart het Gerecht het artikel waarin de boete van 1,06 miljard euro wordt opgelegd in zijn geheel nietig.

Zo komt voorlopig een einde aan een dertien jaar durende juridische veldslag, maar ook tegen deze uitspraak kan in hoger beroep worden gegaan bij het Hof van Justitie. “We moeten in detail bestuderen wat we kunnen leren uit deze beslissing. Wat is de balans tussen de zaken die we wonnen en de zaken die we verloren en de annulering van de boete. We hebben wat tijd nodig om te beslissen hoe we reageren”, zei Eurocommissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager.

Vestager timmerde nog aan haar politieke carrière in Denemarken toen Intel in 2009 werd beboet, maar als Eurocommissaris zou ze vanaf 2014 nog drie hogere boetes opleggen aan techreus Google voor een totaal bedrag van meer dan 8 miljard euro. Ook tegen deze boetes lopen gerechtelijke procedures.

Onderzoek naar concurrentiebeperkende praktijken en de juridische geschillen slepen jaren aan en dat maakt de boetes van de Commissie weinig doeltreffend om concurrentieproblemen op de snel evoluerende markten van de nieuwe technologieën aan te pakken. Bedrijven kunnen een quasi-monopolie opbouwen vooraleer ze de minste sanctie dreigen te slikken. Met de Digital Markets Act en de Digital Services Act hoopt de Commissie de techreuzen meer in de pas te dwingen. Deze wetgeving, waarover de lidstaten en het Europees Parlement zich momenteel buigen, bevat een aantal verplichtingen en verboden, gepaard met ontradende sancties om sneller op de bal te kunnen spelen.

Het is ook niet de eerste keer dat de Commissie een nederlaag lijdt in een grote concurrentiezaak in Luxemburg. Zo annuleerden de Europese rechters in juli 2020 ook al de terugbetaling van 13 miljard euro aan onrechtmatige fiscale voordelen door Apple aan de Ierse staat.