België stelt zich “ernstige vragen” over voortzetting partnerschap met Mali

De veiligheidssituatie in het West-Afrikaanse Mali, waar België aan een VN- en een EU-missie deelneemt en ook een bijdrage wil leveren aan een Europese taskforce, doet “ernstige vragen rijzen over de voortzetting van het huidige partnerschap” tussen België en Mali. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) woensdag gezegd aan haar Malinese collega Abdoulaye Diop, die ze in Brussel ontving.

Op vraag van de Malinese autoriteiten zijn sinds 2013 Franse, Europese en andere missies in Mali aanwezig om het land te helpen in zijn strijd tegen rebellen en terroristische groeperingen. Ook het Belgische leger levert een bijdrage. Ons land neemt deel aan de VN-missie Minusma en aan de Europese missie EUTM. België levert een bijdrage aan Takuba, een missie van Europese special forces die het Malinese leger adviseert en begeleidt. Later dit jaar zou het aantal Belgische militairen dat aan Takuba deelneemt, moeten aangroeien tot 255.

Maar nu de situatie in Mali allesbehalve gunstig evolueert, lijkt dat Belgische engagement minder zeker. Tegenover minister Diop drukte Wilmès haar grote bezorgdheid uit over het uitstel van de geplande verkiezingen en de verlenging van de transitieperiode. Ze verwacht van de Malinezen “dringend concrete en geloofwaardige voorstellen over de duur van de transitie en de terugkeer naar de grondwettelijke orde”. Die zijn bepalend, benadrukte Wilmès, in het kader van een nakende Europese beslissing over eventuele sancties en “op Belgisch niveau, een heroverweging van de verschillende dimensies van ons engagement in Mali”.

Het geweld in Mali is intussen allerminst gaan liggen. Daarom bespraken Wilmès en Diop ook de veiligheidssitatie in het land. Wilmès zei dat België wil blijven samenwerken in de strijd tegen het terrorisme, maar dat dan wel aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan. Zonder het Russische Wagner bij naam te noemen, schrijft Wilmès in een persmededeling dat “de aanwezigheid van een privémilitie, die bekendstaat om haar misbruiken en haar gebrek aan eerbiediging van de mensenrechten, ernstige vragen doet rijzen over de voortzetting van het huidige partnerschap”.

Wilmès roept de autoriteiten in Mali op om, zowel wat de democratische transitie als de veiligheid in het land betreft, haar woorden zeer snel om te zetten in daden, “die elke twijfel wegnemen over de bereidheid van Mali om samen te werken met België en zijn Europese partners”.