Honderdtal verdachten in Duits onderzoek naar pedofilienetwerk

Het onderzoek concentreert zich op twee mannen, van 22 en 44 jaar, die van 2016 tot juni 2021 kinderen zouden misbruikt hebben. De slachtoffers waren tussen 5 maanden en 12 jaar oud. Na de feiten stelden de twee foto’s en video’s van het misbruik ter beschikking.

De jongste van de twee hoofdverdachten werd in april vorig jaar al opgepakt. Hij is in een psychiatrische instelling geplaatst en is mogelijk ontoerekeningsvatbaar. De 44-jarige verdachte zit sinds in juni in voorhechtenis. “Er worden ook procedures opgestart tegen een honderdtal mensen die ervan verdacht worden het pedopornografische materiaal te hebben verkregen”, zo meldt het parket.

De Duitse politie heeft in gelijkaardige dossiers ook tientallen huiszoekingen uitgevoerd in de deelstaten Beieren en Saksen, zo is woensdag nog bekendgemaakt. In Beieren vonden dinsdag een vijftigtal huiszoekingen plaats. Er worden 55 mensen, van 18 tot 73 jaar oud, van verdacht video’s te hebben bemachtigd waarop zeer ernstig seksueel geweld tegen kinderen te zien is. In Saksen werden vorige week de woningen doorzocht van 36 mensen die verdacht worden van het bezit of het verspreiden van kinderpornografisch materiaal.