Vriend probeerde Piet Sintobin (58) tevergeefs te redden na val in diepe werfput: “Ik voelde de kracht uit zijn armen verdwijnen”

Het slachtoffer viel vermoedelijk van de houten plank en kwam vast te zitten in de modder in de put. — © fmr, lvw

Izegem

Piet Sintobin (58), broer van Vlaamse volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin, viel dinsdagavond enkele meters diep in een put naast het stadhuis. Hem daar weer uit krijgen kostte veel moeite. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Sintobin lag een tijd in een coma in het AZ Delta Rumbeke, waar hij woensdagnamiddag overleden is.