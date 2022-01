SJOTCAST SPECIAL. Propere Handen: “De spelers hebben geluk dat de omvang van het schandaal zo groot is”

Het kan niet altijd om te lachen zijn in Sjotcast. In deze voetbalpodcast van Het Nieuwsblad nemen cheffen Gert Gysen en Guillaume Maebe, eindredacteur Lars Godeau en redacteur Yanko Beeckman u mee langs de Belgische voetbalvelden. Terwijl de andere Sjotcasters kranten proberen maken, krijgt Yanko in deze special Ludo Vandewalle en Pieter Huyberechts over de vloer. De chef voetbal en gerechtsjournalist van Het Nieuwsblad geven tekst en uitleg bij de lijst van 56 beschuldigden die de Propere Handen-bom helemaal heeft doen barsten.

Sjotcast: elke maandag, soms op donderdag

In Sjotcast verhalen Guillaume Maebe, Gert Gysen, Lars Godeau en Yanko Beeckman over het leven van de jonge journalist in de grote voetbalwereld. Dat doen ze elke maandag in een beknopte actuele aflevering en sporadisch op donderdag met gasten in een heuse Special.

