Eerste (en laatste?) kans voor Biden: Stephen Breyer stapt op als rechter in Amerikaans Hooggerechtshof

De 83-jarige Breyer is de oudste van de drie rechters in het Hooggerechtshof die nog van Democratische signatuur zijn. De man werd in 1994 benoemd door toenmalig president Bill Clinton.

Na de dood van de liberale Ruth Bader Ginsberg in 2020, en de daaropvolgende benoeming van de aartsconservatieve Amy Coney Barrett door president Donald Trump, hebben de door Republikeinse presidenten benoemde rechters een duidelijke 6-3 meerderheid in het Hooggerechtshof, de hoogste rechterlijke instantie in de Verenigde Staten.

Opvolger

De beslissing van Breyer geeft president Joe Biden voor het eerst kans om een opvolger te benoemen. Biden beloofde tijdens de verkiezingscampagne dat hij een zwarte vrouw zou benoemen tot opperrechter, als die kans zich voordeed.

Mogelijk is dat ook meteen de laatste kans voor Biden: later dit jaar worden er in de Verenigde Staten zogeheten midterm-verkiezingen gehouden. De kans is groot dat de Democraten dan hun meerderheid in het Congres verliezen, waardoor het bijzonder moeilijk zal worden om een eventuele Democratische opperrechter te benoemen.