15-jarige trapt agent van motor tijdens achtervolging in Eindhoven: “Echt zorgelijk”

“De passagier wist op enig moment tijdens de achtervolging opzettelijk een trap te geven tegen mijn motor waarbij ik ten val kwam”, schrijft agent Hicham Argani. Op Instagram heeft hij een foto geplaatst waarop je ziet hoe zijn motor op de grond ligt. Hij vervolgt: “Ik weet niet of ik boos moet zijn of ik moet ‘accepteren’ dat mensen kennelijk in staat zijn je van je motor af te trappen als je je werk doet.”

Argani schrijft dat hij er goed vanaf is gekomen. Maar hij heeft moeite om te begrijpen waarom een 15-jarige tot zoiets in staat is. De minderjarigen zijn inmiddels aangehouden. Ze worden verdacht van zware mishandeling en openlijke geweldpleging.