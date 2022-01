Vissen en wandelen om van seksverslaving af te komen: “Jeroen Rietbergen tot voorjaar opgeborgen in VS”

Niet de Gooise villa van Linda de Mol, maar een witte villa in het Amerikaanse Tennessee is de plek waar Jeroen Rietbergen nu verblijft. Het Nederlandse roddelblad Privé zag hem tijdens een tussenlanding in Atlanta, voordat hij voorlopig helemaal uit beeld verdween om zware therapie te ondergaan op een plek waar ook een seksverslaafde, Amerikaanse politicus onder handen werd genomen.