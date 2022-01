De vrouw die Boris Johnson in het ravijn kan duwen: Susan Gray, “de machtigste onbekende vrouw van Groot-Brittannië”

Susan Gray is een carrièreambtenaar maar is soms ook onorthodox. Begin de jaren tachtig liet ze haar werk achter om in Noord-Ierland een pub te openen. Heimwee naar Londen bracht haar terug naar de ambtenarij. — © AP

Susan Gray. “Who?”, zouden de Britten twee maanden geleden hebben gevraagd. Nu heeft iedereen het al weken over haar. Haar rapport over de lockdownfeestjes in Downing Street dat elk moment gepubliceerd kan worden, zal bepalen hoeveel Tories Boris Johnson als premier willen dumpen. Al jaren staat Gray in politieke kringen bekend als de machtigste onbekende vrouw van het land en als een doortastende en onkreukbare topambtenaar. Veel meer dan haar baas die eigenlijk het onderzoek had moeten leiden.