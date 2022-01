Secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, geeft donderdag om 19 uur een persconferentie waarop hij dat antwoord, waarover de dertig lidstaten het eens zijn geraakt, uit de doeken zal doen. Volgens diplomaten bevat het antwoord geen enkele cruciale toegeving aan Moskou. Het zou stellen dat de Russische eisen onaanvaardbaar zijn. Wel zou de NAVO voorstellen zoals wapenbeheersing aanbieden, om met Moskou te kunnen blijven onderhandelen.

Antwoord van Washington biedt “serieuze diplomatieke weg vooruit”

Het geschreven antwoord van de Verenigde Staten aan Rusland biedt dan weer “een serieuze diplomatieke weg vooruit, als Rusland dat wenst”, stelt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. Hij zegt klaar te zijn om de komende dagen met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov te praten. De Amerikaanse ambassadeur in Moskou, John Sullivan, overhandigde het schrijven aan de Russische viceminister van Buitenlandse Zaken Aleksandr Groesjko, meldt de Russische diplomatie.

Over de inhoud van de brief werd geen informatie verstrekt. Het antwoord zal ook niet openbaar worden gemaakt, stelt Blinken, maar is in zekere zin al bekend. “Zonder in te gaan op de details van het document, kan ik u zeggen dat het herhaalt wat Washington al weken en in zekere zin al jaren zegt: dat we het opendeurprincipe van de NAVO verdedigen.” Oekraïne heeft het recht zelf zijn bondgenoten te kiezen, benadrukte de Amerikaanse buitenlandminister. Wel zei hij open te staan voor dialoog met Moskou.

Het schriftelijke antwoord van de Amerikaanse regering op de bezorgdheden van Moskou is volledig afgestemd met Oekraïne en de Europese bondgenoten, stelt de Amerikaanse buitenlandminister. “We hebben hun input gevraagd en verwerkt in de definitieve versie die aan Moskou overhandigd zal worden”, aldus de bewindsman. Het Amerikaanse antwoord moet het antwoord van de militaire verdragsorganisatie aanvullen.

Russische eisen

Rusland heeft de NAVO en de Verenigde Staten de voorbije maand een ontwerpovereekomst aangeboden, waarin het Kremlin veiligheidsgaranties van Europa vraagt. Moskou eist een geschreven engagement dat Oekraïne en Georgië geen lid van de NAVO zullen worden. Ook vraagt Moskou een terugtrekking van troepen en bewapening van de NAVO uit landen van Oost-Europa, die na 1997 tot de NAVO zijn toegetreden.

Maar Washington en de westerse militaire alliantie hebben Rusland laten weten dat ze daar niets voor voelen, melden diplomaten. De NAVO en de Verenigde Staten vrezen een Russische inval in Oekraïne. De opbouw van Russische troepen aan de Oekraïense grens wordt gezien als een middel om de druk op te voeren.