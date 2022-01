Uniek beeld van Paola, Filip en Mathilde, zijn de plooien gladgestreken? “Dit kan helend zijn voor alle partijen”

Aan de tv-documentaire die de 84-jarige koningin Paola over haar leven maakte, heeft de volledige koninklijke familie meegewerkt. Óók koning Filip en prins Laurent, haar twee zonen met wie de relatie getroebleerd is (geweest). Dat zij bereid waren voor de camera over hun moeder te praten, vindt onze royaltywatcher Wim Dehandschutter opzienbarend. En een teken dat ze in Laken het pijnlijke verleden een plaats willen geven.