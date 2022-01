Britse prins Andrew ontkent formeel dat hij Virginia Giuffre seksueel misbruikte, en vraagt om proces met jury

De Britse prins Andrew ontkent nu ook formeel dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik van de destijds minderjarige Virginia Giuffre. Dat staat te lezen in een officiële reactie die werd afgeleverd bij de rechtbank in New York die moet oordelen over de beschuldigingen van Giuffre.

Virginia Giuffre (38) beschuldigt prins Andrew ervan haar op minderjarige leeftijd meerdere keren seksueel misbruikt te hebben, en wil hem burgerrechtelijk vervolgen. Giuffre zegtt dat Andrew een van de mannen was waaraan ze werd “uitgeleend” door de veroordeelde zedendelinquent en steenrijke zakenman Jeffrey Epstein, die later zelfmoord pleegde.

De zoon van koningin Elizabeth ontkende het misbruik eerder al, onder meer in een veelbesproken interview met de Britse omroep BBC in 2019. De advocaten van Andrew (61) stelden onlangs dat Giuffre mogelijk last heeft van “verkeerde herinneringen”.

Proces met jury

Over een aantal punten in de aanklacht zegt Andrew dan weer over onvoldoende informatie te beschikken om ze te bekennen of te ontkennen. De prins zou in hetzelfde document ook om een proces met jury gevraagd hebben.

Andrew zou de rechter ook opnieuw verzocht hebben om de zaak te seponeren, onder andere omdat de rechtbank erover geen jurisdictie zou hebben. Enkele weken geleden weigerde dezelfde rechter de zaak al eens te seponeren.