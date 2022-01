Zakenpartner van Anderlecht-verdediger Wesley Hoedt verdacht van grootschalige drugstrafiek

De Nederlandse voetballer Wesley Hoedt vertelde een week geleden in onze krant nog over zijn tweede passie: ondernemen. “Ik heb een vastgoedbedrijf, twee restaurants, een padelclub en nu ook een zaak die luxeauto’s verkoopt. Er staan momenteel 55 exemplaren: van Porsches over Mercedes tot Ferrari’s en Lamborghini’s.” Hoedt, sterkhouder achteraan bij Anderlecht, zei dat de zaak gerund wordt door medewerkers. “Mijn moeder doet de boekhouding.”

Handel in amfetamines

Er is nog een andere investeerder in die garage: Antoon H., familiaal gelinkt aan de voetballer. Antoon H. werd deze week opgepakt in een grootschalig onderzoek van de Nederlandse recherche naar handel in amfetamines. Hij zou ook met de kilometerstanden van auto’s sjoemelen. Ook diens zoon Cobus H. werd in een woonwagenpark in Heerhugowaard, Noord-Holland, opgepakt. Hij wordt door het Nederlandse gerecht beschouwd als spilfiguur in het opzetten van drugslabo’s in ons land en in Nederland.

Zo zou hij volgens De Telegraaf betrokken zijn bij het in 2019 ontmantelde drugslaboratorium in het West-Vlaamse Lendelede. In een oude varkensstal vonden speurders toen producten waarmee liefst twee ton drugs geproduceerd kon worden. Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie spreekt van het grootste drugslab in ons land dat ooit opgerold werd. Of ze enige betrokkenheid bekennen dan wel ontkennen is niet geweten. Het Nederlandse gerecht beschouwt Wesley Hoedt zelf niet als verdachte. Zelfs was hij woensdagavond niet bereikbaar voor commentaar. Hij zat gewoon in de kern voor de match op Cercle Brugge.

