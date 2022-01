Woonzorgcentrum Park Lane in Antwerpen. — © WAS

In Frankrijk is de commerciële rusthuisgroep Orpea in het oog van de storm terechtgekomen na onthullingen over een tekort aan zorg en bewoners die aan hun lot zijn overgelaten. Sinds december staan ook twee Vlaamse Orpea-rusthuizen op de zwarte lijst van de inspectie. Een daarvan is het duurste rusthuis van het land.