Anderlecht-verdediger Wesley Hoedt pakt rode kaart tegen Cercle Brugge, maar is er mogelijk toch nog bij tegen Union

Ref Wesli De Cremer hield het bij een gele kaart, waardoor Hoedt op vijf stuks kwam te staan en dus geschorst zou zijn in de topper tegen Union nu zondag. Door de directe rode kaart moet Hoedt nu een schorsingsvoorstel krijgen van het bondsparket, waartegen Anderlecht eventueel in beroep kan gaan. De kans dat het beroep tijdig zal worden behandeld is klein, waardoor er een kans bestaat dat Anderlecht toch op Hoedt kan rekenen in de topper. Paars-wit mist sowieso nog Amir Murillo tegen Union wegens interlandverplichtingen, Olsson keert wel terug uit schorsing.

