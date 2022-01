Ze laten zichzelf bewust besmetten om op reis te kunnen: artsen signaleren onrustwekkende trend bij jongeren

Steeds meer huisartsen vernemen dat jongeren zich bewust laten besmetten door het coronavirus. Het gaat om zestien- en zeventienjarige scholieren die (nog) niet in aanmerking komen voor een boosterprik. Ze vrezen dat ze daarom in de krokusvakantie niet naar het buitenland zullen kunnen afreizen. In het herstelcertificaat zien ze hun reisgarantie. En de prijs die ze daarvoor willen betalen, is een moedwillige besmetting. “Het is belangrijk dat er snel een boosterprik komt voor hen.”