Dolle vreugde op de Africa Cup: Equatoriaal-Guinea schakelt Mali uit na strafschoppen

Equatoriaal-Guinea heeft het laatste ticket voor de kwartfinales op de Africa Cup gepakt. Mali was de betere ploeg, maar scoren lukte niet. Penalty’s zouden beslissen wie naar de kwartfinales mocht. Equatoriaal-Guinea toonde zich daarin het meest koelbloedig. In de volgende ronde volgt de kraker tegen Senegal.

Mali was op voorhand gewaarschuwd. Ondanks dat Equatoriaal-Guinea zich als tweede in een groep met Ivoorkust, Algerije en Sierra Leone wist te plaatsen voor de achtste finales, begonnen de Malinezen als torenhoog favoriet aan de wedstrijd. Mali wou zich echter niet laten verrassen en trok meteen het laken naar zich toe. Het voetbalde in de eerste helft heel wat mogelijkheden bij elkaar, maar scoren lukte niet.

Ook in de tweede helft voltrok zich datzelfde scenario. Equatoriaal-Guinea probeerde vooral defensief geen steken te laten vallen en liet Mali komen. Mali, met ex-Standard-speler Djenepo als invaller, probeerde een gaatje te vinden, maar tot echte doelkansen kwam het niet. Net als in de wedstrijd tussen Ivoorkust en Egypte waren 90 minuten niet genoeg om een winnaar aan te duiden. Verlengingen dus.

© REUTERS

Strafschoppen bezegelen het lot van Mali

In die verlengingen wilden beide ploegen absoluut geen fouten maken. Equatoriaal-Guinea kwam nog het dichtst bij een doelpunt, maar strafschoppen waren het logische gevolg.

Daarin toonde Equatoriaal-Guinea zich het meest koelbloedig. Equatoriaal-Guinea miste nochtans de eerste strafschop, maar ook Mali bleef niet foutloos. Bij een 5-6-stand miste Sacko de beslissende strafschop. Equatoriaal-Guinea mag zich zo verrassend opmaken voor de volgende ronde. Daarin wacht Senegal.