REACTIES. Matchwinnaar Rabbi Matondo na stunt tegen Anderlecht: “We kunnen overal in België gaan winnen”

Cercle Brugge blijft verbazen in de Belgische competitie. De Vereniging ging nu ook winnen op het veld van Anderlecht (0-2) en nestelt zich in de top acht. Matchwinnaar Rabbi Matondo was in de wolken met zijn goal.

LEES OOK.Cercle Brugge dendert verder: Matondo en Kanouté knallen Vereniging naar 24 op 27 tegen tienkoppig Anderlecht-spelers

“Ik probeerde gewoon nog eens te schieten nadat ik in de eerste helft al een paar keer probeerde, er moest er wel ééntje in gaan”, zei Rabbi Matondo. “Ik sneed naar binnen en het was raak. We blijven gaan, we blijven vechten. Dat is de mentaliteit van deze club. Er staat momenteel geen limiet op ons team. De coach stuurt ons met veel vertrouwen het veld op en we spelen heel bevrijd, je ziet dat alles wat we doen lukt. We kunnen overal in België gaan winnen.”

© BELGA

Van Crombrugge: “De jongens hebben alles gegeven”

“De vroege rode kaart legde de wedstrijd in een bepaalde plooi”, zei Anderlecht-doelman Hendrik Van Crombrugge voor de camera’s van Eleven Sports. “Als je ziet hoe Cercle speelt, met de agressiviteit en intensiteit die ze brengen, dat maakte het er niet makkelijker op. We hadden in de heenronde tegen Oostende nochtans al getoond dat we met tien man iets konden forceren, maar vandaag is dat helaas niet gelukt. Pas op, bij momenten kwamen we er nog vrij goed uit. Met een man minder tegen dit Cercle spelen vraagt gewoon heel veel inspanningen, maar de jongens hebben alles gegeven. Er zat niet meer in.”

© Isosport

Vincent Kompany: “Veel geleerd”

Vincent Kompany reageerde strijdvaardig na de nederlaag. “Een rode kaart is altijd een sleutelmoment, zeker na 22 minuten. Dat is gewoon veel te vroeg in de wedstrijd, net op een moment dat we in ons spel aan het komen waren”, zei de Anderlecht-coach. “Toch wil ik niet alleen naar het negatieve kijken. Onze jonge gasten hebben alles gegeven vandaag op het veld. We mogen niet vergeten dat ook Gomez en Zirkzee nog erg jong zijn. We nemen vandaag geen resultaat mee, maar hebben toch veel geleerd.”

Moet Kompany zich zorgen maken om Hannes Delcroix, die inviel na 29 minuten en tijdens de rust alweer naar de kant moest? “Hij was beschikbaar voor deze wedstrijd en was er klaar voor, maar de context zorgde ervoor dat hij last heeft ondervonden. Hij heeft een jaar niet gespeeld en heeft maar heel kort kunnen opwarmen. We denken dat het niet te ernstig is.”

Komende zondag wacht de belangrijke clash met leider Union. “Elke wedstrijd is belangrijk, maar we gaan nu eerst zien hoe we deze wedstrijd evalueren en wat we daaruit halen. Tegen Union zullen we een topprestatie moeten leveren als we daar een resultaat willen halen.”