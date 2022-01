De sfeer bij Beerschot was gelaten na de nieuwe mokerslag. Er moest gewonnen worden tegen Seraing, maar nu bedraagt de kloof met de voorlaatste al tien punten. “De kloof is groot, maar het is nog niet gedaan. Als wij opgeven, dan is het helemaal voorbij”, bleef Wouter Biebauw strijdvaardig. “Er valt niemand iets te verwijten”, reageerde aanvoerder Ryan Sanusi.