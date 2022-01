“Moeilijke gesprekken” in Parijs leveren “positief signaal” op over het Oekraïense conflict

De onderhandelingen in Parijs over het Oekraïense conflict zijn woensdag moeizaam verlopen, maar hebben een “positief signaal” opgeleverd. Dat heeft het Elysée woensdagavond meegedeeld na afloop van het acht uur durende overleg. De onderhandelaars beklemtoonden onder meer het belang van de naleving van de vredesakkoorden van Minsk. De gesprekken moeten binnen veertien dagen in Berlijn worden voortgezet.