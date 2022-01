Omikron is delta dan toch naar huis aan het spelen, terwijl ‘broertje’ oprukt

“Momenteel vinden we in ons land 96,5 procent omikron”, schrijft viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) op Twitter. Hij verduidelijkt dat het in 94,4 procent van de gevallen om de klassieke omikronvariant (BA.1) gaat. In 2,1 procent gaat het om BA.2, ook wel het ‘broertje’ van omikron genoemd. “BA.2 lijkt te stijgen in heel Europa en zal dus wellicht wat besmettelijker zijn dan BA.1. Op het eerste gezicht is BA.2 gelijkaardig op ziekmakend vlak, maar we volgen het op.”

Het goede nieuws is daarnaast dat momenteel nog slechts 3,3 procent van de besmettingen in ons land door de deltavariant komen, meldt de viroloog. Die variant heeft een groter ziekmakend vermogen dan omikron en zorgde eerder al voor een grote druk op het ons zorgsysteem.

(sgg)