Vincent Kompany laakt scheidsrechterlijke beslissingen: “Fiftyfifty is vaak 51 procent voor de tegenstander”

Anderlecht-trainer Vincent Kompany was na de match al milder gestemd, maar legde toch uit waarom hij zich zo vaak had opgewonden tegen de scheidsrechter.

“Bij de rode kaart dacht Wesley Hoedt de bal te halen. Het was een eerlijke fout. Of dat ook een VAR-interventie verdiende? Het voetbal is nu gewoon zo, hé. Vijf dagen geleden in Mechelen bekeek de VAR de trekfout op Raman zonder gevolg en nu oordeelt hij dat dit rood is. Ik sleep een gevoel mee: beslissingen die fiftyfifty zijn, draaien negatief uit voor ons. Het is eerder 51 procent voor de tegenstander en 49 procent voor ons en dat soort details zijn vaak beslissend. We moeten gewoon blijven werken.”

Ook bij de spelers heerst soms het gevoel van inconsequentie. Waarom kreeg Standard-speler Dussenne onlangs geen rood voor een tackle op de doorgebroken Amuzu? “Inconsequentie? Ja, klopt”, oordeelde Kompany en hij kreeg bijval van Lior Refaelov. “De twijfelgevallen zijn de jongste weken vaak in het voordeel van de tegenstanders. Ik weet niet waarom. Wij etaleren toch altijd fair play en zijn respectvol naar scheidsrechters en tegenstanders?”

Ook Benito Raman uitte zijn onvrede met een mysterieuze boodschap, al liet hij in het midden of het over zijn vroege wissel of de rode kaart van Hoedt ging.

(jug, bvv)