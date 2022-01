Man zit opgesloten in de Aldi en begint dan maar aan de wijn tijdens het wachten

In de Verenigde Staten zat een man een tijd lang opgesloten in een Aldi-supermarkt nadat een medewerker besloten had vroeger te vertrekken zonder te controleren of er nog klanten aanwezig waren. “Maar ik hoef me geen zorgen te maken dat ik zal omkomen van de honger, want er is genoeg te eten en er is ook een heleboel alcohol.”

“Ik zit opgesloten in een Aldi”. Het zijn de woorden die een man in de Amerikaanse staat Oklahoma in april 2020 door de supermarkt riep. Er was slechts één medewerker aan de slag in de winkel en die had besloten om een kwartier voor sluiting al de deuren achter zich dicht te trekken. Maar die medewerker had niet gecontroleerd of er nog klanten aanwezig waren. En zo raakte de man, samen met nog een andere klant, vast te zitten in de Aldi. Hij deelde twee dagen geleden de beelden van zijn ervaring op TikTok.

De man ontdekte dat hij de deur van de binnenkant zelf kon openen, maar dan zou er waarschijnlijk een alarm afgaan en dat zou misschien moeilijk uit te leggen zijn. Dus hij besloot de politie te bellen. En tijdens het wachten trok hij alvast een flesje wijn open. “Ik hoef me geen zorgen te maken dat ik zal omkomen van de honger, want er is genoeg te eten en er is ook een heleboel alcohol”, zei hij.