Kelders ondergelopen door groot waterlek in Lanaken: “Voor duizenden euro’s schade”

In de nacht van woensdag op donderdag is een groot waterlek ontstaan in de Winkelstraat in het centrum van Lanaken. Verschillende kelders van de omliggende handelszaken liepen onder, wat voor duizenden euro’s aan schade zorgde.

De Watergroep kreeg rond 1.30 uur de melding van een groot waterlek. De Winkelstraat en een deel van de aangrenzende Stationsstraat stonden blank. Het water borrelde uit de grond en zocht een uitweg via de riolering en de lager gelegen kelders en ondergrondse garages. Medewerkers van de Watergroep, maar ook van de politie, brandweer, gemeente en Fluvius kwamen ter plaatse.

In de buurt van het lek - dat zich vermoedelijk in de Winkelstraat bevond - werd het water afgesloten, waarna de brandweer meteen begon met het leegpompen van de ondergelopen kelders. Bij boetiek Salut in de Stationsstraat was de schade het grootst. Uitbaatster Gemma Gaesen-Hos: “In de kelder stond onze stock van de nieuwe collectie. Die is helemaal naar de knoppen, want het water stond er meer dan een meter hoog. De schade is enorm, het gaat om duizenden euro’s. Ik heb meteen de verzekering verwittigd.”

Verzakkingen

De onmiddellijke buurt zit zonder water. Het gaat onder meer om handelszaken, een kapper en diverse appartementen. Door de verzakkingen zal de drukke Stationsstraat wellicht gedeeltelijk moeten opgebroken worden. Dat geldt ook voor de Winkelstraat, die volgens de technici gedeeltelijk is uitgehold en dus erg gevaarlijk is voor passanten.

Rond 9 uur hebben medewerkers van Fluvius de ondergrondse stroompanne hersteld. Donderdagvoormiddag zijn meerdere medewerkers van de gemeente ter plaatse om het straatmeubilair te verplaatsen, maar door de verzakkingen en uithollingen kan er nog niet met zwaar materiaal gewerkt worden.

Wanneer dat toch is gebeurd, zal de ploeg van de Watergroep trachten het lek te lokaliseren. Vermoedelijk gaat het om een hoofdleiding met een doormeter van 150 mm. Sinds de vaststelling vannacht is de Stationsstraat tussen de Spoorwegstraat en het Kerkplein afgesloten. Het verkeer wordt onder toezicht van de politie omgeleid. Volgens de Watergroep zal de zoektocht naar en herstelling van het lek nog zeker tot donderdagmiddag duren. (Eddy Vandoren)