Verenigde Staten geeft Poetin antwoord op Russische eisen: “We zullen zien hoe ze reageren”

Rusland onthulde midden december twee voorstellen van verdragen, om de invloed van de NAVO en de VS in de omgeving van Rusland te beperken. Moskou eist een geschreven engagement dat Oekraïne en Georgië geen lid van de NAVO zullen worden. Ook vraagt Moskou een terugtrekking van troepen en bewapening van de NAVO uit landen van Oost-Europa, die na 1997 tot de NAVO zijn toegetreden.

De voorstellen zouden de VS ook verbieden om legerbases op te richten in alle gewezen Sovjetlanden die geen leden zijn van de NAVO, om er infrastructuur te gebruiken “voor iedere militaire activiteit” en zelfs om “een bilaterale militaire samenwerking te ontwikkelen” met die landen.

Anthony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, liet woensdag (lokale tijd) weten dat de Amerikanen hun antwoord overgemaakt hebben aan de Russen. Het antwoord zou “een serieuze diplomatieke weg voorwaarts uitstippelen, mocht Rusland daarvoor kiezen,” zei hij woensdag tegen verslaggevers.

Over de inhoud van de brief werd geen informatie verstrekt. Het antwoord zal ook niet openbaar worden gemaakt, stelt Blinken, maar is in zekere zin al bekend. “Zonder in te gaan op de details van het document, kan ik u zeggen dat het herhaalt wat Washington al weken en - in zekere zin - al jaren zegt: dat we het opendeurprincipe van de NAVO verdedigen.” Oekraïne heeft het recht zelf zijn bondgenoten te kiezen, benadrukte de Amerikaanse buitenlandminister. Wel zei hij open te staan voor dialoog met Moskou. De Amerikaan verwacht de komende dagen een vervolggesprek met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov, nu het document in Moskou is.

De bal ligt nu in het kamp van de Russen, zei Blinken. “Ik denk dat er belangrijke dingen zijn om mee te werken als Rusland serieus wil werken. En dat is aan president Poetin. We zullen zien hoe ze reageren”, zei hij.

Geen cruciale toegevingen

De NAVO heeft een eigen antwoord opgemaakt, dat in overeenstemming is met het schrijven van de Verenigde Staten. Het Amerikaanse antwoord moet het antwoord van de militaire verdragsorganisatie aanvullen. De NAVO zal dat schriftelijk antwoord donderdag overhandigen.

Volgens diplomaten bevat het antwoord geen enkele cruciale toegeving aan Moskou. Secretaris-generaal Jens Stoltenberg zei dat het bondgenootschap opnieuw de wens heeft uitgesproken om een “politieke oplossing” te vinden en moedigde Moskou aan de “weg van de diplomatie” te kiezen.

Niettemin voegde hij eraan toe dat de NAVO bereid is bijkomende troepen te sturen naar de regio’s rond de Baltische en Zwarte Zee.

“Er zijn ernstige meningsverschillen tussen de NAVO en Rusland, maar het is ook nodig om onze overeenstemmingen te vinden om een gewapend conflict te vermijden”, zei het hoofd van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie.

Moeizame onderhandelingen

Ondertussen waren er in Parijs ook onderhandelingen over het Oekraïense conflict. Die zouden moeizaam verlopen zijn maar hebben wel een “positief signaal” geleverd. Dat heeft het Elysée woensdagavond meegedeeld na afloop van het acht uur durende overleg. De onderhandelaars beklemtoonden onder meer het belang van de naleving van de vredesakkoorden van Minsk. De gesprekken moeten binnen veertien dagen in Berlijn worden voortgezet.

“Wij hebben het signaal van hernieuwde inzet gekregen waarnaar wij op zoek waren”, zo meldt Frankrijk, dat samen met Duitsland bemiddelt bij de gesprekken tussen Rusland en Oekraïne.

Rusland en Kiev stellen beide dat het vredesakkoord van Minsk uit 2014 een belangrijke voorwaarde vormt voor een geweldloze oplossing van het conflict. Dmitri Kozak, de vertegenwoordiger van Moskou, beklemtoont wel dat er nog verschillende visies bestaan over de uitvoering van dat akkoord. “We zien dat het staakt-het-vuren werkt. Er zijn enkele provocaties, maar het werkt”, klinkt het ook bij Andrej Yermak, de vertegenwoordiger van Kiev.

De akkoorden van Minsk hebben het geweld in het oosten van Oekraïne tot nu toe niet kunnen stoppen. Volgens gegevens van de Verenigde Naties lieten sinds 2014 al meer dan 14.000 mensen het leven in het conflict.

Rusland heeft de regering in Kiev woensdag ook opgeroepen om de dialoog aan te gaan met de separatisten in de Donbass-regio, zo zegt Kozak nog. Oekraïne krijgt twee weken de tijd om een standpunt daarover uit te werken.

Volgens de Russische onderhandelaar reageert de Oekraïense regering negatief of helemaal niet op humanitaire verzoeken en andere pogingen tot contact vanuit Oost-Oekraïne. Er wordt volgens hem op geen enkele manier perspectief geboden voor de betwiste regio’s Loehansk en Donetsk. Een nieuwe topontmoeting zou volgens hem alleen mogelijk zijn als er vooraf overeenstemming is over de geplande juridische status van het gebied.

Kiev heeft onderhandelingen met Loehansk en Donetsk altijd afgewezen. De leiders van die regio’s worden beschouwd als “marionetten van Moskou”.