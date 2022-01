Uitzondering in coronamaatregelen voor niet-gevaccineerde tieners: mag dat onderscheid wel?

Niet-gevaccineerde tieners moeten bij een covidbesmetting thuis wel nog in quarantaine, hun geprikte medeleerlingen niet. Na het akkoord woensdag over de afschaffing van de quarantaineregels in het onderwijs komt er reactie op het onderscheid dat bij minderjarigen wordt gemaakt tussen wel en niet-gevaccineerden. Het onderscheid bestaat echter al sinds begin dit jaar. Volgens politici en experten is er een goede reden voor.