Aardverschuiving richt enorme ravage aan

Hevige en onophoudelijke regenbuien in Maleisië zorgen voor heel wat schade. Zo was er een aardverschuiving die meerdere auto’s beschadigde. Voorbijgangers bleven op een afstand kijken: er vielen geen gewonden.

