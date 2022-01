Moeder vraagt boosterprik voor haar kinderen om te gaan skiën, en krijgt die ook: “Spijtige vergissing”

In het Valida-ziekenhuis in de Brusselse deelgemeente Sint-Agatha-Berchem hebben twee kinderen van 12 en 15 jaar een boosterprik gekregen. Hun moeder had daarom gevraagd, zo getuigt die bij VRT Nieuws. Terwijl dat helemaal nog niet mag volgens de wet. Het verhaal wordt bevestigd door Inge Neven, het hoofd van de Brusselse Gezondheidsinspectie.

De vrouw, die anoniem haar verhaal doet bij VRT Nieuws, trok met haar dochter van 15 en zoon van 12 naar het ziekenhuis omdat die een boosterprik nodig hadden om tijdens de krokusvakantie te gaan skiën. “Ik had eerst contact opgenomen met het vaccinatiecentrum, maar daar lieten ze me weten dat ze geen boosterprikken zetten bij jongeren onder de 18. Maar mijn dochter had via een klasgenoot vernomen dat het wel gebeurt in een Brussels ziekenhuis. We zijn dan naar het Valida-ziekenhuis gegaan in Sint-Agatha-Berchem en daar zijn mijn kinderen, net als enkele van hun klasgenoten, zonder problemen geprikt. Er werden zelfs geen vragen gesteld.”

Opmerkelijk, want er is nog geen goedkeuring van de bevoegde ministers om minderjarigen een boosterprik te geven. Inge Neven, het hoofd van de Brusselse Gezondheidsinspectie, bevestigt het nieuws. “Het gaat hier om een spijtige vergissing”, zegt ze. “We hebben het meteen opgenomen met het ziekenhuis. Daaruit bleek dat er wat personeel uitgevallen was, waardoor de mensen die dat toegestaan hebben mensen waren die niet goed op de hoogte waren van de regels. Wellicht is het zo kunnen gebeuren. Maar we hebben het besproken en het zal niet meer gebeuren.”