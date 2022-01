Zes jonge Japanners klagen centrale Fukushima aan omdat ze schildklierkanker kregen

Zes jonge Japanners klagen het bedrijf achter de kernreactor in Fukushima aan nadat ze schildklierkanker ontwikkelden in de jaren na de ramp. Ze willen 5,4 miljoen dollar schadevergoeding.

Op het moment van de ramp, in 2011, waren de zes Japanners tussen zes en zestien jaar oud. In de jaren erna ontwikkelden ze allemaal schildklierkanker. En voor de oorzaak daarvan wijzen ze naar de straling die vrijkwam na kernramp in Fukushima. Alle zes werden ze geopereerd en werden delen van hun schildklier verwijderd, zegt hun advocaat.

Maar nu moeten ze bewijzen dat die kanker effectief veroorzaakt werd door straling. De langetermijngevolgen van de straling zijn al een tijd voer voor debat. Afgelopen jaar besloot een commissie van de Verenigde Naties nog dat de ramp niet tot rechtstreekse gezondheidsproblemen bij de bevolking had gezorgd. En in een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie uit 2013 stond dat de ramp geen waarneembare toename van het aantal kankergevallen in de regio zou veroorzaken.

Al besloot de Japanse overheid in 2018 om de nabestaanden van een arbeider te vergoeden nadat die was blootgesteld aan radiatie en overleed.

De zes zoeken een schadevergoeding van 5,4 miljoen dollar (zo’n 4,8 miljoen euro) van de Tokyo Electric Power Company (Tepco). Het bedrijf zegt op de hoogte te zijn van de aanklacht, maar wil pas reageren als er meer details bekend zijn.

