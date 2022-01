Europese coronakaart kleurt op vier regio’s na donkerrood

Het ECDC publiceert elke donderdag een landkaart met kleurencodes, gebaseerd op het aantal besmettingen met COVID-19 en het aantal positieve coronatesten van de voorbije veertien dagen. Voor de nieuwe kaart is dat de periode van maandag 10 tot en met zondag 23 januari. De kleuren variëren van groen tot oranje, rood en donkerrood, afhankelijk van de ernst van de epidemiologische situatie.

Vorige week kleurden het grootste deel van Polen en één regio van Hongarije nog grotendeels rood en de zuidelijke helft van Roemenië nog rood. Op de geactualiseerde kaart blijven slechts vier rode regio’s over: twee in Polen en twee in Roemenië. Hongarije is als 28e land volledig donkerrood geworden.

België kleurt voor de dertiende week op rij donkerrood. Volgens de laatste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano komt ons land uit op een incidentie over de laatste 14 dagen van 4.766.