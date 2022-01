Bondgenoten Johnson waarschuwen voor nieuwe verkiezingen bij val van premier

In de Britse politieke wereld heerst er hoogspanning over het rapport van topambtenaar Sue Gray over “partygate”, een reeks feestjes waarop Britse overheidsmedewerkers mogelijk coronaregels hebben overtreden. Het onderzoek, dat Boris Johnson in de problemen kan brengen, komt mogelijk donderdag (deels) naar buiten. Het is evenwel niet uitgesloten dat de publicatie ervan wordt uitgesteld.

De positie van Johnson is erg wankel. Als Gray met bewijzen op de proppen komt dat de geldende coronamaatregelen in het verleden effectief geschonden werden, dan dreigt er een opstand plaats te vinden in zijn Tory-fractie.

De boodschap van Dorries is dan ook in de eerste plaats gericht aan de dissidenten binnen de eigen partij. Vergelijkingen met Tony Blair, die in 2007 aftrad en zonder nieuwe verkiezingen werd vervangen door zijn partijgenoot Gordon Brown, zijn in het tijdperk van de sociale media niet op hun plaats, zo twitterde Dorries.

Eerder had ook Jacob Rees-Mogg, de conservatie fractieleider in het Lagerhuis, al gewaarschuwd dat een ontslag van Johnson nieuwe verkiezingen dreigt uit te lokken.

Johnson heeft aangegeven dat hij zich in het parlement zal verantwoorden onmiddellijk nadat het rapport is gepubliceerd.