MediaMarkt verbolgen om racistische apparaatnaam op gamingcomputers

Het gaat om gamingpc’s van het Luikse bedrijf SHS Computer. Daar zou een medewerker een invoeringsfout hebben gemaakt bij de installatie van de software AnyDesk, waardoor een apparaatnaam van een computer werd overgezet op 1.300 andere toestellen. Blijkbaar zou het om een racistische naam gaan, die klanten kunnen zien wanneer ze AnyDesk openen.

MediaMarkt zegt zelf geen schuld te treffen en “verbolgen” te zijn, en biedt zijn excuses aan. De keten “keurt elke vorm van racisme en discriminatie ten sterkste af”, luidt het. “Daarom hebben we beslist om de alias niet te communiceren.”

Klanten die tussen 15 november en 10 januari een “Extreme Gamer”-desktop van SHS Computer kochten bij MediaMarkt, kunnen naar een winkelpunt gaan om de software gratis te laten aanpassen. Daarnaast geeft de keten ook instructies voor klanten die AnyDesk liever zelf resetten.

Ook SHS Computer biedt zijn excuses aan, klinkt het. “Ondanks alle zorg die is besteed aan de fabricage en de kwaliteitscontroles die zijn uitgevoerd tijdens de assemblage van onze producten, hebben wij een fout gemaakt tegen het installatieprotocol van de AnyDesk-toepassing”, licht het bedrijf toe. “Bij het opstarten van deze toepassing is het mogelijk dat een aanstootgevende alias van een eindgebruiker verschijnt in de account van een andere gebruiker, omdat we per ongeluk dezelfde software-ID en configuratie hebben geïnstalleerd op alle Extreme Gamer-desktops.”