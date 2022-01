Na 16 van de 18 voetbalclubs in eerste klasse, kan nu ook Bpost niet weerstaan aan de lokroep van het gokgeld. Het verkoopt 170 krantenwinkels aan Golden Palace. De kritiek is groot. “Sportweddenschappen zijn nog verslavender dan poker of roulette. De reclame laat je geloven dat het aan je kennis ligt, niet aan geluk.”